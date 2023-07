Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Seletor, com o objetivo de desarticular organização criminosa, caracterizada por ser violenta, enraizada no município de Cascavel, no Oeste do Paraná, e responsável pela prática reiterada de diversos crimes graves (homicídios, tráfico internacional de drogas, de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

Aproximadamente 150 Policiais Federais saíram às ruas para cumprir 14 mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina.

Durante abordagem, um homem morreu durante confronto com a Polícia Federal, em Cascavel. Os policiais deram voz de abordagem e um dos suspeitos, que estava armado, reagiu. Ele morreu na hora. A situação aconteceu na região Sul da cidade durante cumprimento de mandados da Operação Seletor.