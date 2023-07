Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Grazi Rodrigues, fã de Neymar, anunciou nas suas redes sociais que foi dispensada do trabalho de produção do show do cantor Thiaguinho, após dançar com o jogador de futebol. Na ocasião, Grazi estava trabalhando na parte dos atendimentos dos camarotes, onde o craque do PSG estava com a namorada e mesmo assim, a chamou para dançar.

No instagram de Rodrigues, ela comentou sobre o fato e afirmou que faria tudo novamente. “Eu sabia que não podia, porque estava trabalhando, e mesmo não sendo carteira assinada, regras são regras, mas também não podia deixar passar essa oportunidade”.

Grazi ainda reforçou a simpatia de Neymar. “Ele viu meu nervosismo ao olhar para ele e não poder chegar perto. Então, ele veio até mim, ele pegou meu celular e tirou uma selfie.