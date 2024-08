Um homem reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos a tiros após tomar a arma utilizada no crime. O caso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada da última segunda-feira (5). Toda a cena foi capturada por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima é surpreendida por dois homens em uma moto. A dupla anuncia o assalto a chega a pegar alguns pertences do rapaz. No entanto, em um momento de distração, a vítima reage, rouba a arma do adolescente de 16 anos e derruba a motocicleta.

Em seguida, ele dispara várias vezes contra o menor de idade que tentou recuperar o armamento. Ao ver a cena, o comparsa sobe no veículo e foge.

O adolescente foi atingido por vários tiros e morreu horas depois no Hospital Municipal de Urgências da cidade. A Polícia Militar foi até o local e encontrou três aparelhos celulares e uma carteira. Um dos aparelhos era da vítima, já os outros, eram de pessoas abordadas pela dupla.

A vítima da tentativa de assalto se apresentou à polícia e afirmou que agiu em legítima defesa. Ele entregou um revólver com munições deflagradas.

Vídeo mostra momento em que homem reage a assalto e mata suspeito: