Uma criança de sete anos morreu após ser atropelada acidentalmente pela mãe no último domingo (4), em Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, a mãe estava estacionando o carro em casa quando prensou a criança contra um muro.

O boletim de ocorrência diz que a mulher estava realizando uma manobra na garagem de casa quando bateu o carro contra a filha. Após o incidente, uma vizinha chamou a ambulância por ouvir gritos de socorro. Além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar também foi acionada para atender o acidente.

Mãe atropela filha de 7 anos; vítima morreu no local

Já no local, o Samu constatou a morte da criança. No boletim de ocorrência, o incidente é considerado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mãe estava com a habilitação vencida há mais de 30 dias.

A Polícia Civil investiga o acidente.