Um homem tentou fugir da polícia utilizando um cavalo como meio de escape. A situação ocorreu no último domingo (18), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No entanto, o animal morreu após ser atropelado por um carro que trafegava pela avenida.

De acordo com a Brigada Militar para a CNN Brasil, a situação começou quando moradores do bairro Hípica acionaram a polícia, pois o suspeito teria assediado uma mulher.

A polícia localizou o suspeito na avenida Juca Batista, onde ele estava montado no cavalo e circulava na contramão da via. Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem tentou fugir, iniciando uma perseguição que foi registrada por pessoas que passavam pelo local.

Durante a fuga, o cavalo foi atropelado por um veículo que não estava envolvido na ocorrência, o que resultou na morte do animal. O homem sofreu ferimentos leves e foi preso pela polícia.

Veja o momento em que o homem usa o cavalo para fugir da polícia: