A nova frente fria se aproxima do Paraná e traz rajadas ventos de até 90 km/h e pancadas fortes de chuva para algumas cidades nesta quinta-feira (22).

Conforme o ClimaTempo, deve chover em Foz do Iguaçu já no final do dia. Porém, o destaque fica para os ventos fortes que atingem as regiões central, norte, noroeste e sul do estado.

Em Curitiba, as rajadas de vento devem variar entre 40 a 50 km/h. Já o oeste e sudoeste paranaense devem ficar em alerta para os ventos de 90 km/h.

Além disso, a chuva pode cair na maior parte do Paraná. Os ventos podem levantar poeira nas áreas atingidas.

Na sexta ainda vai amanhecer com sol em Curitiba, nas cidades do litoral teremos bastante sol, também em Campo Mourão e Londrina, mas entre tarde e noite vai voltar a chover de maneira irregular, somente no norte do Paraná, que a chuva na sexta-feira chega durante a noite de maneira muito pontual.

No