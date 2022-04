Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (8), após furtarem uma grande quantidade de tijolos em frente a uma casa, em Jacarezinho/PR.

Após uma denúncia informando o furto de 4.000 tijolos que estavam em frente a um imóvel na rua Gladstone Drumond, no bairro Jardim Europa, os policiais foram ao local. Ao chegar, a equipe perguntou aos vizinhos se haviam visto algo e um deles disse que viu um caminhão carregando tijolos com três pessoas, sendo duas carregando os tijolos, que achou o fato estranho e anotou a placa do veículo.

Os PMs identificaram a placa e foram até a residência do proprietário do caminhão, que informou que os tijolos estavam sendo descarregados no bairro Panorama. A equipe deslocou-se ao endereço, e flagrou dois homens carregando tijolos para dentro de um quintal.