Quatro pessoas, dentre elas um bebê, morreram em um acidente na BR-277, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, durante a madrugada desta segunda-feira (11). A colisão foi tão violenta, que um dos veículos partiu ao meio.

O acidente, entre um Uno e um Astra, aconteceu na no quilômetro 721 na região do Bairro Três Lagoas. As vítimas fatais, um homem, duas mulheres e o bebê, estavam dentro do Uno, que com o impacto partiu ao meio. O Astra ficou com a frente parcialmente destruída e houve princípio de incêndio no motor.

Socorristas do Siate foram acionados, e prestaram atendimento a um homem de 34 anos que teve lesões leves. As outras pessoas envolvidas no acidente, não resistiram aos ferimentos e morreram no local da colisão. Os policiais rodoviários federais, encontraram a criança com vida, e tentaram reanimar a vítima antes dos socorristas chegarem, mas ela não resistiu.

As vítimas eram um casal de idosos, sentados no banco da frente, a filha e o neto sentados na parte de trás. Familiares estão no Instituto Médico Legal nesta manhã para realizar o reconhecimento e liberação dos corpos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Astra foi levado para 6ª SDP (Subdivisão Policial), por estar dirigindo sob efeito de álcool. Ao ser constatado que ele aparentava sinais de embriaguez, o condutor confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas não passou pelo teste do bafômetro.