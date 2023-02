Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 63 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado (4), em Medianeira, no oeste do Paraná.

A batida envolveu um Sorento e um Fusca na estrada que dá acesso à comunidade São Braz, proximidades de BR-277. De acordo com informações apuradas pelo portal Catve, os veículos bateram frontalmente e o Fusca, que era ocupado por duas pessoas, pegou fogo.

O motorista foi retirado do carro pelo condutor do Sorento. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau e suspeita de fratura no joelho e foi encaminhado para o hospital.

