Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um fã conseguiu furar o bloqueio dos seguranças e invadiu o palco de Maiara e Maraisa durante a gravação do novo DVD da dupla, na noite de sexta-feira (3/2), em Lisboa, Portugal. Preocupada, Maraisa amparou o fã e pediu calma a um dos seguranças, que tentava tirá-lo dali.

As imagens do momento viralizaram nas redes sociais. Após pular no palco e ser amparado por Maraisa, o fã comemorou.

Novo DVD

O DVD gravado em Lisboa promete ser um dos mais emblemáticos da carreira de Maiara e Maraisa. Em entrevista coletiva promovida nesta semana em Lisboa, na qual o titular da coluna LeoDias esteve presente, as cantoras deram detalhes.

Para ler a coluna de Leo Dias completa no portal Metrópoles, clique aqui.