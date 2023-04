Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 60 anos, e um adolescente, de 17, foram encontrados mortos, neste domingo (23), no interior de um carro submerso em uma lagoa de Pitanga, município da região central do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, os corpos estavam em um Fiat Strada Advent. As vítimas teriam saído de casa no sábado (22), e a família não tinha mais notícias desde então.

Por volta das 14h deste domingo (23), contudo, um homem que passava pela lagoa, na Linha Cantu, viu o carro submerso e acionou a polícia.

Os corpos do idoso e do adolescente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda do carro na lago. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

*Com informações NH Notícias e Blog do Berimbau