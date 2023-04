Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os passageiros de um ônibus do transporte coletivo de Apucarana, no norte do Paraná, passaram por um grande susto na manhã deste sábado (22). O motorista do veículo da Viação Apucarana Ltda (VAL) realizou uma manobra arriscada e quase causou um grave acidente com um trem, no cruzamento da linha férrea na rua Marcílio Dias, no bairro Michel Soni.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o trem buzina e quase atinge o ônibus. Nas imagens é possível ver que alguns automóveis cruzam a linha férrea pouco antes do ônibus, porém, quando o condutor do coletivo resolve atravessar, por questão de segundos não é atingido. (assista o vídeo acima)

A empresa de ônibus informou que afastou o motorista. Felizmente nenhum passageiro ficou ferido.