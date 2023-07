Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 30 anos, condutor de um veículo Jetta morreu em um acidente impressionante na manhã deste domingo (9), na entrada de Ângulo, município que fica a cerca de 30 quilômetros de Maringá.

O motorista seguia pela PR-218, perdeu o controle da direção, saiu da pista, subiu na praça de entrada da cidade, atingiu um poste, uma árvore e só parou ao atingir o muro de uma residência e invadir o quintal do local. O automóvel ficou totalmente destruído e peças ficaram espalhadas por toda a parte, até mesmo nos fios de alta tensão. Com a violência do impacto, o motor e parte do eixo foram arrancados.

Socorristas do Siate e o aeromédico do Samu foram acionados, mas quando chegaram a vítima já estava morta. O local foi isolado e o Instituto Médico Legal e a Polícia Científica foram acionados.