Uma mulher, de 55 anos, foi presa por queimar o carro do ex-marido. O caso aconteceu neste sábado (8) em Ivaté, no noroeste do Paraná. A suspeita alega que sofre com as traições do marido.

De acordo com a Polícia Militar, o homem disse que a ex-esposa foi até sua casa e pediu uma carona, alegando que a filha deles estava com problemas no carro. Durante o percurso, ela estava sentada no banco de trás, então despejou gasolina, acendeu um isqueiro e se jogou do veículo em movimento.

Ela foi encaminhada para a delegacia de deve responder por tentativa de homicídio.