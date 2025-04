Uma imagem que repercute nas redes sociais mostra que parte do bloco azul da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, desabou durante o incêndio que atingiu o local (Veja o registro abaixo). A universidade divulgou que as aulas da próxima quarta-feira (16) foram suspensas e segundo o Coronel Hudson, secretário de segurança pública do Paraná, a situação não deixou vítimas.

A informação das aulas suspensas foi divulgada por meio de nota da própria universidade. Confira o comunicado na íntegra abaixo:

“Em razão do incêndio que aconteceu no Câmpus da PUCPR, e prezando pela segurança e bem-estar de toda a comunidade acadêmica, informamos que as aulas da próxima quarta-feira, dia 16 de abril, estão suspensas no Câmpus Curitiba. Entendemos que este é um momento que exige atenção, cuidado e cooperação. Por isso, pedimos que todos fiquem atentos aos comunicados oficiais que serão enviados nos próximos dias, por meio do aplicativo da PUCPR e por e-mail institucional. Contamos com a compreensão de todos para que possamos retomar nossas atividades o mais breve possível e pedimos que não compartilhem informações inverídicas. Todas as informações serão sempre publicadas e encaminhadas no site da PUCPR”, diz a nota.

Momento da explosão é registrado:

Um vídeo que repercute nas redes sociais mostra o momento em que a explosão acontece no bloco azul da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Incêndio assustou os estudantes no local (Foto: reprodução / redes sociais)

A situação aconteceu antes do evento Jaleco Branco, que aconteceria no Teatro Universitário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (TUCA), local onde teria se iniciado o incêndio, conforme o Corpo de Bombeiros.

Evento era destinado para estudantes de medicina

O evento era destinado para estudantes de medicina da universidade. Sedenir, locutor da Ligga Arena e mestre de cerimônias, disse nas redes sociais que ele faria a palestra do Jaleco Branco, na noite desta terça-feira (15).

“Que tristeza! Uma quase tragédia na PUCPR agora no fim da tarde. Eu apresentaria o evento Jaleco Branco, no TUCA, teatro quase todo lotado, quando atrás de nós, no palco, um barulho forte e muito fogo”, escreveu Sedenir no Instagram.

A Assessoria de Imprensa da PUCPR disse que está verificando a situação. Já o Corpo de Bombeiros está no local para apagar as chamas.

A universidade foi evacuada. Até o momento não há informações de feridos.

Veja o momento em que o incêndio se espalha pela PUCPR: