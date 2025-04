Um acidente do tipo atropelamento de animal deixou duas pessoas feridas na tarde de terça-feira (15), por volta das 12h50, na rodovia PR-092, km 282 + 500m, no município de Siqueira Campos/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, com placa de Siqueira Campos, transitava no sentido crescente da via (Siqueira Campos – Quatiguá) quando se envolveu no sinistro.

O condutor da motocicleta, de 28 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado pela equipe da EPR (concessionária responsável pelo trecho) ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Siqueira Campos.