Dois indígenas eram mantidos em cárcere privado, em uma aldeia indígena na cidade de Espigão Alto do Iguaçu, no Paraná. Uma denúncia levou os policiais civis até o local, na terça-feira (11).

Uma força tarefa, juntamente com a Polícia Militar, foi montada e os policiais conseguiram localizar as vítimas. A mulher de 27 anos e o homem de 23, estavam presos, cada um em um banheiro de madeira, sem as mínimas condições.

Um adolescente de 17 anos e um rapaz com 18 anos, que estavam nas proximidades, confessaram que prenderam as vítimas por ordem da liderança da aldeia. As vítimas afirmaram que estavam presas desde às 9h de domingo (9).

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Quedas de Iguaçu.