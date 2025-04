No dia 5 de fevereiro, câmeras de videomonitoramento da concessionária Arteris registraram dois motoristas de BMWs realizando manobras perigosas na praça de pedágio da BR-101, em Garuva, Santa Catarina.

O primeiro veículo, uma M3 azul de 2017, após efetuar o pagamento do pedágio, executou manobras como arrastamento de pneus, “cavalos-de-pau” e movimentos circulares em meio ao tráfego, incluindo caminhões. O segundo veículo, uma M3 Competition verde de 2021, evadiu-se sem pagar o pedágio e filmou as ações do primeiro motorista enquanto dirigia.

Investigações subsequentes revelaram que os motoristas envolvidos eram influenciadores digitais que utilizavam veículos de luxo para realizar infrações de trânsito, registrando e divulgando as ações nas redes sociais com o objetivo de monetizar o conteúdo e atrair seguidores.

Essa prática levou a Polícia Civil de Santa Catarina a deflagrar, no começo de março, a “Operação Bayerische”, visando reprimir tais condutas e desestimular a glorificação de infrações de trânsito nas mídias sociais. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú e Itapema, resultando na apreensão de dois veículos de luxo: um Chevrolet Camaro 1SS e uma Land Rover Discovery.

Além dos veículos, foram encontrados adesivos relacionados ao perfil do influenciador e placas de veículos com mecanismos de rápido acoplamento, possivelmente utilizados para dificultar a identificação pelas autoridades. A Justiça determinou o bloqueio das redes sociais utilizadas para a divulgação das infrações e a suspensão das CNHs dos envolvidos.