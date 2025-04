Uma frente fria chegou ao Paraná nesta quinta-feira (3) e deve derrubar as temperaturas e trazer chuvas para algumas cidades. Além disso, há risco de tempestades em determinados locais. Confira a previsão do tempo para os próximos dias.

De acordo com o ClimaTempo, as temperaturas vão cair em Palmas, Cascavel e também em Curitiba. A frente fria segue em direção a São Paulo e Rio de Janeiro e não afeta a região norte. Em Londrina, por exemplo, as máximas vão passar dos 30ºC.

Já em Curitiba, as máximas não devem ultrapassar os 24ºC, assim como em Cascavel, no oeste do Paraná.

No sábado (5) a umidade permanece alta, principalmente em Ponta Grossa, Londrina. Curitiba e no litoral paranaense. Nos municípios da praia a chuva pode ser volumosa, mas não há risco de temporais.

Frente fria derruba as temperaturas

O amanhecer de sábado vai ser bem frio em General Carneiro, no extremo sul do Paraná. A temperatura vai cair a tarde em todas as regiões. Em Curitiba, os termômetros vão marcar apenas 15ºC de máximas. Em Londrina e Maringá 24 graus.