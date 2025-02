Dois irmãos gêmeos, de 1 ano e 4 meses, morreram afogados na piscina de uma residência no bairro Santa Rosa, em Ubá (MG), no último sábado (8). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que os gêmeos foram socorridos, mas não sobreviveram.

De acordo com o relato da PM ao site Metrópoles, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito das crianças no local. A mulher que cuidava dos gêmeos, de 37 anos, disse às autoridades que era responsável pelos meninos desde o nascimento, pois a mãe biológica é usuária de drogas e não estava presente.

Segundo o depoimento da mulher, os gêmeos estavam dormindo por volta das 8h, momento em que ela também voltou para seu quarto. Pouco depois, seu filho de 6 anos a chamou pedindo para esquentar o leite. Ao ir até a cozinha, ela percebeu que os gêmeos não estavam onde os havia deixado.

A mulher relatou que notou a porta da cozinha aberta, que dá acesso à área da piscina. Ao procurar pelos gêmeos, os encontrou boiando na água. Com a ajuda da filha de 17 anos, retirou os meninos da piscina e tentou reanimá-los até a chegada dos bombeiros. O Samu informou que as crianças receberam manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos, mas não houve resposta.

Irmãos gêmeos foram sepultados

O sepultamento ocorreu no domingo (9). A mulher, abalada, foi levada ao hospital e posteriormente prestou depoimento na delegacia, sendo liberada em seguida. A polícia apreendeu o celular dela e iniciou investigação sobre o caso.

Sobre a guarda das crianças, a mulher informou à PM que os gêmeos são filhos de uma ex-funcionária sua, que trabalhou como doméstica na casa e era dependente química. A mãe biológica desapareceu antes de concretizar um processo de adoção. Desde então, a mulher cuidava das crianças e tentava regularizar a guarda por meio da Justiça.

A Polícia Civil informou que abriu inquérito para investigar o ocorrido. Foram realizadas oitivas com os envolvidos e exames periciais foram solicitados. As investigações seguem em andamento.