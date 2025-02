A morte da corretora de seguros Geslane Vieira comoveu moradores de Guarapuava, na região central do Paraná. A mulher, de 33 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira (10), às margens do Rio Cavernoso, em Candói. Ela estava desaparecida desde o sábado (8), quando caiu do barco durante um passeio com o namorado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o namorado disse que ela estava usando colete salva-vidas durante o passeio, mas ele não estava ajustado corretamente e se soltou no momento da queda. O colete foi encontrado perto do barco.

Os bombeiros informaram também que ela e o namorado caíram no rio durante o passeio com o barco. O rapaz conseguiu nadar até a margem e pedir socorro. Porém, a Geslane se afogou e foi encontrada há aproximadamente 100 metros do local do acidente.

Quem era Geslane Vieira, corretora de seguros que morreu após cair no rio

Geslane Vieira era moradora de Guarapuava e tinha 33 anos. Ela trabalhava como corretora de seguros no município, segundo informou o portal RS Notícias. Além do namorado, ela deixa dois filhos pequenos.

Nas redes sociais, muitas homenagens de despedida foram publicadas pela família e amigos da moça.

“Capricha nos encontros, porque você nunca sabe quando será o último. Não deixe pendências para resolver em outro dia. A vida é um sopro. Foi um prazer inenarrável conviver com você, amiga”, disse uma mulher.

A família também postou mensagens de luto pela morte de Geslane. Neste domingo (9), um dia antes do corpo da corretora de seguros ser encontrado, a irmã da vítima postou que ainda tinha esperanças de encontrá-la com vida.

“Minha irmã, o nosso Deus é maravilhoso! Você vai aparecer bem com aquele lindo sorriso. Eu estou esperando você voltar, minha mana. Estou com o coração partido”, disse a irmã.