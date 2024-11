A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferecerá serviços de polícia judiciária, orientações e exposições à população de Ivaiporã e Bandeirantes durante eventos do PCPR na Comunidade que acontecerão nesta semana.

Até quarta-feira (20), o PCPR na Comunidade ocorre em Ivaiporã, durante a Expovale, no Parque de Exposições, das 16h às 22h. São oferecidos serviços como registro de boletins de ocorrência, atividades lúdicas, demonstrações de perícia papiloscópica e exposição de materiais táticos e bélicos. O evento acontece desde quinta-feira.

Em Bandeirantes, as atividades ocorrerão de quarta (20) a sexta-feira (22), das 9h às 17h, no Ginásio de Esportes Chinelão, na Rua Juvenal Mesquita, nº 264. No local, além dos serviços de polícia judiciária e orientações, haverá a confecção da Carteira de Identidade Nacional para quem agendou previamente. O evento é realizado em parceria com o Paraná em Ação, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju).

“Esta semana é uma oportunidade para reforçarmos nossa presença em Ivaiporã e Bandeirantes, levando serviços como a confecção da Carteira de Identidade Nacional, orientações e exposições. Nosso objetivo é atender de forma eficiente e próxima as comunidades”, comenta João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade.

O intuito é oferecer serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

5,2 MIL ATENDIMENTOS– A PCPR levou serviços de polícia judiciária, orientações e exposições a mais de 5,2 mil pessoas em eventos do programa PCPR na Comunidade realizados entre terça-feira (12) e domingo (18) em Arapongas, Carlópolis e Joaquim Távora.

Além de outros serviços, em Arapongas e Carlópolis também foi disponibilizada a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN). No total, foram emitidos mais de 1.590 documentos. O evento em Arapongas foi realizado em parceria com o Paraná em Ação.

O evento em Joaquim Távora ocorreu durante o 33º Rodeio Tavorense. No local, além dos serviços de polícia judiciária, os policiais civis estiveram disponíveis para orientações, atividades com as crianças e expor materiais táticos e bélicos para que a população conhecesse mais sobre o trabalho da PCPR.