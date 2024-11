Na tarde desta segunda-feira (18/11), em frente à catedral de Jacarezinho-PR, equipes da ROCAM, juntamente com o Subtenente Eduardo, participaram do apoio ao evento “Drive Thru da Oração”. Organizado pelos professores catequistas, o evento contou com a participação das crianças catequizandas, que distribuíram balinhas, chocolates e uma oração aos motoristas que passavam pelo local, abençoando cada pessoa presente nos veículos.

O evento foi um sucesso, proporcionando um momento de fé e solidariedade para a comunidade de Jacarezinho.