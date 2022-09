Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem matou a ex-mulher e a filha, em seguida cometeu suicídio. O caso foi registrado no último domingo, em Pinhalzinho (SP). Antes de ser baleada, a jovem de 22 anos, filha do casal, conseguiu pediu ajuda de um familiar por chamada de vídeo.

De acordo com a Polícia Militar, Edilson de Souza Oliveira, de 56 anos, atirou na cabeça da ex-mulher identificada como Jovina Pinto Cardoso, de 52 anos, e em seguida disparou contra a própria filha identificada como Jaqueline Cardoso de Oliveira, de 22 anos. Edilson cometeu suicídio logo após matar as vítimas.

Segundo Jornal em Pauta, ao chegar no local, a polícia encontrou a jovem que era portadora de necessidades especiais ainda com vida. Ela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ex-mulher do autor dos disparos morreu no local.