Uma adolescente de 16 anos morreu após se envolver em um acidente em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Kemily Geovanna de Oliveira Alves estava na garupa da moto quando o condutor, de 17 anos, empinou e foi atingido por um carro, na segunda-feira (16).

No momento do acidente a vítima ficou inconsciente teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida e encaminhada ao hospital. No entanto, ela morreu nesta terça-feira (17). Já o adolescente que pilotava a moto permanece internado em um hospital.

Segundo o portal aRede, a batida aconteceu no cruzamento de duas ruas enquanto o jovem empinava a moto. De acordo com o condutor do Celta, uma árvore teria atrapalhado a visão e, então, batido na motocicleta.

Polícia investiga acidente

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um inquérito para apurar a conduta do jovem de 17 anos que pilotava a motocicleta. Já o setor de trânsito irá investigar a conduta do motorista do automóvel que colidiu com a moto.

A PCPR informou também que a mãe do adolescente, proprietária da motocicleta, será responsabilizada por meio de termo circunstanciado de infração penal, uma vez que confiou e entregou o veículo a pessoa sem habilitação.

Adolescente morre em acidente e causa comoção: “Despedidas que chegam cedo demais”

A morte de Kemily Geovanna de Oliveira Alves causou imensa comoção nas redes sociais e amigos e familiares lamentaram a perda. A instituição de ensino onde a vítima cursava Técnico em Administração emitiu uma nota de pesar e se solidarizou com a família.

“É com profundo pesar que o CEEP PG comunica o falecimento de nossa aluna, Kemily Geovanna de Oliveira Alves, do 2° ano E do curso de Administração.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências e nos solidarizamos com a família, amigos e colegas de Kemily. Sua partida precoce deixa um vazio em nossa comunidade escolar.

Que todos encontrem conforto e força para superar esta perda irreparável.”