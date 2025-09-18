O Paraná está sob influência de uma onda de calor e, de acordo com a Climatempo, as temperaturas podem chegar próximas aos 40 °C em algumas regiões do estado, cenário que deve se manter por vários dias consecutivos.

As áreas mais atingidas serão o extremo Norte e Noroeste do Paraná, onde as máximas podem superar os 35°C. Outras regiões até podem ter um pico de calor, como por exemplo o Nordeste do estado. Regiões como o Litoral, Sul e Litoral do Paraná não entram na classificação.

Os primeiros dias de primavera podem ser marcados também por risco de temporais entre domingo (21) e segunda-feira (22), com chuva forte que deve se espalhar pelo Paraná, deixando o céu encoberto em Curitiba e diminuindo temperaturas.

Veja as regiões do Paraná em alerta para onda de calor