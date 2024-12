Um jovem de 17 anos morreu eletrocutado enquanto usava o celular conectado na tomada de casa, em Itumbiara, na região Sul de Goiás, na última quinta-feira (5).

A vítima foi identificada como Joaquim Vinícius Aires Ramos. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, um parente do adolescente encontrou ele caído no chão ao chegar na residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, foi até o local, mas Joaquim já estava morto.

A principal suspeita é que o jovem teria acabado de sair do banho e foi até o aparelho, momento em que foi atingido pela descarga elétrica. O caso é tratado como morte acidental.