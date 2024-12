Um adolescente de 15 anos morreu após se afogar no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, na tarde de sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi resgatado após passar cerca de quarenta minutos submerso e morreu quando chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia de Leste.

Conforme o relato dos bombeiros, a vítima estava na água com familiares quando afundou após ser atingido por uma onda. Os guarda-vidas então foram acionados e deram início às buscas pela superfície com uma moto-aquática e também com mergulhos nas proximidades do afogamento.

Após encontrarem o jovem, os guarda-vidas iniciaram as tentativas de reanimação, que seguiram ao longo de todo o deslocamento até a UPA. No entanto, a vítima não reagiu às manobras e teve o óbito constatado assim que deu entrada no pronto-socorro. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente era morador de Pontal do Paraná.