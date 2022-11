Escutar esta notícia Escutar esta notícia

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), que atendeu a ocorrência, o crime aconteceu no momento em que a jovem guardava o veículo da marca Audi na garagem da residência. Outros familiares da vítima estavam na casa e duas filhas – de 9 e 12 anos – presenciaram o atentado.

“Chegando no local nos deparamos com uma mulher dentro de um veículo já em óbito. Pelas cápsulas que estavam no chão, foi uma arma de 9mm. Aparentemente foi um total de sete disparos e uns três atingiram a vítima. A moça estava com roupa de dormir e parece que ela foi guardar o carro quando foi surpreendida”, comentou o sargento Diniz, do Corpo de Bombeiros.