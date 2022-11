Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No fim da tarde desta quarta-feira (23), dois homens, de 31 e 36 anos, foram amarrados e executados a tiros em uma propriedade rural do distrito de Águas de Jurema, pertencente ao município de Iretama, no interior do Paraná.

A Polícia Militar recebeu a informação de que haviam dois homens mortos em um sítio. Ao chegar ao local, as vítimas foram encontradas amarradas e mortas com vários disparos de pistola calibre .380.

A Polícia Científica de Campo Mourão foi acionada e esteve no local para iniciar as investigações. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.