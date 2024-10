Um jovem, de 24 anos, foi preso nesta segunda-feira (30) em Guaíra, no Oeste do Paraná, suspeito de matar a própria esposa e um suposto amante dela, no município de Caçador, em Santa Catarina.

Conforme as investigações da polícia catarinense, ele estava em fuga para o Mato Grosso Sul, quando foi detido pela Polícia Militar do Paraná.

O suspeito de matar a esposa estava em um hotel. No veículo dele foram encontradas marcas e roupas com sangue, além de uma faca e livros que explicam diversos tipos de assassinatos.

Livros sobre assassinatos foram encontrados com o jovem (Foto: divulgação / BPFron)

De acordo com o subcomandante do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRon), Major Prado, o jovem contou a alguns amigos que abandonou os corpos das vítimas durante a fuga.

“Ele teria deixado esses corpos no trajeto durante a sua fuga, durante a sua trajetória, vindo para a região de fronteira, até até o momento, as diligências continuam, os corpos ainda não foram encontrados”, disse o Major.