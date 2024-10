Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou uma tentativa de saque a veículos na BR-277, em Nova Laranjeiras, na região central do Paraná, na noite de sábado (28). De acordo com a PRF, um grupo de indígenas cortou duas árvores para bloquear o tráfego na rodovia. Em seguida, esse mesmo grupo teria derrubado uma carga de farelo de soja de um caminhão sobre a pista, para impedir definitivamente a passagem dos veículos.

Conforme relatos dos motoristas que ficaram retidos no local, a partir de então cerca de 10 indígenas tentaram realizar saques a veículos de passeio e de carga. A PRF afirma que, inclusive, eles teriam ameaçado operadores de guincho do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), que tentavam liberar a rodovia.

Rodovia só foi totalmente liberada após a limpeza

Ainda de acordo com a PRF, o grupo fugiu para uma área de mata assim que os policiais chegaram ao local. A seguir, com o apoio de equipes da Polícia Militar do Paraná, do Corpo de Bombeiros e do DER, os policiais conseguiram fazer a limpeza da pista, liberando totalmente o tráfego na BR-277.

