Um acidente entre um carro e um ônibus na madrugada deste domingo (16), na PR-160, em Imbaú, na região dos Campos Gerais do Paraná, terminou com a morte de uma jovem enfermeira. Sabrina Ribeiro de Oliveira, que trabalhava no Hospital Regional de Telêmaco Borba e no Samu, estava no veículo de passeio e não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas, porém, a suspeita é que o veículo da enfermeira tenha invadido a pista contrária, causando a colisão frontal. A morte de Sabrina foi confirmada no local do acidente.

Amigos e familiares de Sabrina utilizaram as redes sociais para postar mensagens de luto. O hospital onde a jovem trabalhava também emitiu uma nota de luto, veja as imagens no carrossel acima.