Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP), promoveu uma capacitação para os servidores que atuam na vigilância em saúde com doenças e agravos de notificação compulsórias. O curso “Tabwin aplicado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)” tem como objetivo aprimorar o conhecimento dessa ferramenta de tabulação, fundamental para a gestão da informação.

Com o Sinan é possível o diagnóstico de alguma ocorrência em eventos na população, como os acidentes de trabalho com material biológico, as epizootias (animais doentes ou mortos que podem causar doenças nos seres humanos) e os surtos. Dessa forma, pode fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação obrigatória, além de indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas. Ele contribui para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica.

O curso foi promovido na última semana pela Divisão de Vigilância e Informações Epidemiológicas (DVIEP), em conjunto com a Divisão de Promoção da Cultura de Paz e Ações Intersetoriais (DVAPZ) da Sesa e teve a participação de 24 profissionais das Regionais de Saúde do Paraná.

Os registros feitos nesse sistema são de grande utilidade para os serviços de saúde no sentido de assessorar no planejamento, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o resultado das intervenções. O uso eficaz desta ferramenta pode determinar um cenário epidemiológico específico”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves.

CURSO TABWIN – Tabulador para Windows para análise dos dados de doenças e agravos notificados no Sinan, o curso deu oportunidade para o conhecimento do programa, o processo de instalação, arquivos, documentação do Sinan, principais funcionalidades do painel de tabulação, tabelas, gráficos (Tabwin/Excel) e mapas; assim como calcular indicadores de avaliação da qualidade dos dados e epidemiológicos.

Os registros do Sinan de mais de 60 doenças e agravos são transmitidos e registrados pelos 399 municípios e estabelecimentos de saúde via internet e online, por meio da rede informatizada nacional. O boletim da dengue, por exemplo, é elaborado semanalmente pela Sesa e conta com a coleta e análise de alguns dados registrados nesse sistema.