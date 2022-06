Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 25 anos foi preso após atear fogo em cinco veículos no pátio da Polícia Militar (PM) em Matelândia, no Oeste do Paraná. O suspeito teria declarado a amigos que provocou o incêndio porque a polícia “atrasou sua vida”. O caso aconteceu no sábado (25).

O jovem foi identificado por testemunhas e por imagens das câmeras de segurança da PM, instaladas no pátio. Ele foi localizado duas horas após o crime e tentou fugir da equipe policial. Mas foi detido e encaminhado à delegacia de Cascavel.

A Defesa Civil de Medianeira e equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e ajudaram no combate às chamas.

Segundo o capitão Volmir da Silva, da Polícia Militar, o incêndio não deixou feridos. Os carros que foram destruídos já estavam em processo de leilão, para serem utilizados por empresas como desmanche ou prensagem do material para reciclagem.

“Não houve danos a particulares, somente ao Estado”,destaca o capitão.