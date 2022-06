Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens invadiram um pet shop na Rua Goiás, em Londrina, no Norte do Paraná, na madrugada deste sábado (25). Eles furtaram R$30 mil em filhotes. Ao todo foram cinco cães, dois gatos, vacinas, medicamentos, bomba de fusão e até um relógio. Somando os objetos levados, além dos filhotes, o prejuízo pode chegar a cerca de R$50 mil.

As câmeras de segurança registram os homens rastejando no chão, como se estivessem se esquivando de alarmes. Após o furto, eles fogem para uma casa abandonada, ao lado do comércio. Pouco tempo depois, vão embora.

Segundo a funcionária do pet shop, Karina Duarte, eles levaram um casal de pugs, um de gatos brancos, que são os “mais fáceis de vender”, e uma bulldogue inglês. Ela afirma que são os animais “mais caros”, e que a invasão pode ter sido feita por alguém que já conhece a rotina do pet shop.

“Provavelmente conhece a rotina, e também entende de animal, para levar somente os mais caros, e não levaram nenhum mais barato. Levaram também medicação do veterinário, uma bomba de fusão, relógio, medicamentos dos mais caros (…)”disse a funcionária do local.

A Polícia Civil já foi acionada e está investigando a situação.