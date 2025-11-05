Um jovem de 17 anos morreu após colidir de frente com um carro durante uma fuga da Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (4), em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu no km 158,2 da BR-376, sentido Mandaguaçu–Maringá.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), uma equipe realizava patrulhamento nas proximidades de instituições de ensino quando avistou uma motocicleta Honda CG 125 Fan preta sendo conduzida em alta velocidade, realizando manobras perigosas e emitindo barulho excessivo pelo escapamento.

Os policiais tentaram realizar a abordagem utilizando sinais luminosos e sonoros, além de ordens verbais, mas o motociclista ignorou a determinação e iniciou fuga. Uma perseguição foi iniciada e, em determinado momento, o suspeito entrou na contramão na BR-376.

A perseguição terminou quando ele colidiu frontalmente com um automóvel Chevrolet Agile, que seguia no sentido oposto.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o adolescente morreu no local. A condutora do Agile, uma mulher de 28 anos, não sofreu ferimentos e recusou encaminhamento médico após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O teste do etilômetro realizado nela apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.