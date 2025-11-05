O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um novo alerta para a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e granizo em várias regiões do Estado nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (5), as condições atmosféricas voltam a ficar instáveis, com alto risco de tempestades localmente severas – situação que deve se agravar na sexta-feira (7) e que demanda atenção redobrada da população.

De acordo com o Simepar, o Noroeste e o Oeste do Estado já amanhecem com tempestades na quarta-feira, que devem avançar para outras regiões ao longo do dia, mas tendem a perder força gradualmente. Nessas áreas, há risco de chuva intensa em curto período, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e granizo pontual. Na quinta-feira (6), o tempo deve ficar mais estável, com chuvas ocasionais apenas em pontos isolados.

A condição mais crítica deve ocorrer na sexta-feira (7), quando a aproximação de uma frente fria impulsionada por um sistema de baixa pressão deve intensificar novamente as tempestades em todo o Paraná, com potencial para chuva volumosa, ventos acima de 70 km/h e queda de granizo, principalmente no Sudoeste, Oeste e Norte do Estado.

Os novos alertas ocorrem após uma sequência de fortes temporais registrados no último fim de semana em diversas regiões do Estado. As rajadas de vento chegaram a 95 km/h em Cornélio Procópio e 91 km/h em Santo Antônio da Platina, segundo o Simepar. Também houve registro de granizo em municípios como Jandaia do Sul, Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

Em alguns locais, o volume de chuva já superou quase toda a média esperada para o mês. Em Santa Helena, por exemplo, o acumulado chegou a 138 milímetros. Até esta terça-feira (4), a Defesa Civil estadual registrava ocorrências em 36 municípios, com aproximadamente 10 mil pessoas afetadas, 1.776 desalojadas e 100 desabrigadas. No total, 5.984 residências tiveram danos em razão de enxurradas, vendavais e granizo.

Devido a essas condições, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil reforça a importância de a população acompanhar os avisos meteorológicos oficiais e seguir as recomendações de segurança, evitando áreas alagadas, árvores e estruturas metálicas durante as tempestades. Os alertas de curto prazo podem ser recebidos por celular – basta enviar o CEP por mensagem de texto (SMS) para o número 40199.

AUXÍLIO DO ESTADO– Para garantir o pronto atendimento à população afetada, o governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou, na segunda-feira, o repasse de R$ 50 milhões do Tesouro Estadual ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) para auxílio aos municípios atingidos. O fundo, criado em 2023, já destinou R$ 61,2 milhões a 102 municípios desde sua implantação e também pode ser usado em ações de prevenção e mitigação de riscos.

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, já distribuiu 6,8 mil telhas aos municípios mais afetados e enviou cestas básicas e kits de higiene, limpeza e dormitório. O órgão mantém um estoque de 100 mil telhas no Centro Logístico, em Curitiba, e vai adquirir mais 50 mil unidades para atender à demanda.

As equipes estaduais seguem em contato com as prefeituras para orientar sobre a elaboração de decretos de situação de emergência, condição necessária para que os municípios acessem recursos estaduais e federais. Até o momento, 17 cidades já sinalizaram a intenção de emitir o decreto.