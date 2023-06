Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um gravíssimo acidente na madrugada deste domingo (11), em Jesuítas, no Oeste do Paraná. A vítima foi identificada como Gabriel Fuzares Albuquerque. O rapaz bateu em um poste de energia após sair com o carro da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem seguia pela PR-239, no sentido ao município de Nova Aurora, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Amigos e familiares lamentaram a morte de Gabriel nas redes sociais. “Descanse em paz meu amigo!”