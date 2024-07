Uma jovem de 19 anos morreu em um incêndio de grandes proporções que atingiu a sua casa, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. O fogo possivelmente ocorreu após um curto-circuito na rede elétrica da residência. E começou exatamente no quarto da vítima, que não conseguiu fugir a tempo. Os pais e os dois irmãos da jovem escaparam sem ferimentos.

De acordo com o portal Marechal News, o incêndio começou pouco antes das 6h da manhã deste sábado (20), no quarto da jovem. Em seguida, o fogo se alastrou pela casa. Um homem que passava pelo local gravou um vídeo que mostra a altura das chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. (Assista ao vídeo logo abaixo).

Enquanto o fogo se espalhava, os dois irmãos menores da jovem e os pais dela conseguiram deixar a casa. Em seguida eles foram atendidos pelos bombeiros com leves sinais de intoxicação por terem inalado fumaça. Apesar disso, todos estão bem de saúde.

Logo após controlarem o incêndio, os bombeiros encontraram o corpo da vítima, que estava dentro do quarto onde o fogo começou. Posteriormente, após a operação de rescaldo, o Instituto Médico Legal de Toledo recolheu o corpo.

Assista ao vídeo do incêndio: