O número de pessoas aptas a votar nas eleições de 2024, no Paraná, teve um aumento de 170,2 mil comparado com o ano de 2022, um crescimento de 2,01%. Neste ano, cerca de oito milhões de paranaenses poderão comparecer às urnas, no dia 6 de outubro.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados nesta quinta-feira (19), mostram que no ano de 2022, 8,4 milhões de pessoas estavam aptas a votar no Estado. Já em 2024, são 8,6 milhões de paranaenses.

A presidente do TSE, Carmen Lúcia, disse que os números apresentados na pesquisa, “é o retrato do cenário político-eleitoral que a cidadania pátria constrói e que se forma neste prazo legal que antecede as eleições”, afirmou. Ao todo, no Brasil, 155,9 milhões de pessoas estão aptas a votar.

Gráficos do perfil do eleitorado paranaense em 2024

Ainda segundo os dados do TSE, as mulheres são maioria no eleitorado, com 54%. Pessoas com faixa etária entre 45 e 59 anos também lideram. Confira os detalhes nos gráficos abaixo:

Mulheres lideram no eleitorado paranaense (Foto: Divulgação/TSE)

Em 2022, as pessoas com faixa etária entre 25 a 29 anos lideravam. Em 2024, pessoas com idades entre 45 e 59 anos são maioria (Foto: Divulgação/TSE)

No aspecto do grau de instrução, 2,4 milhões de paranaenses que estão aptos tem ensino médio completo, o que representa 28,47%.

8,6 milhões de paranaenses estão aptos a votar (Foto: Divulgação/TSE)

Cerca de 7,9 milhões de paranaenses não informaram a cor/raça. Em segundo lugar, 439,7 mil se declararam brancas, 242 mil pardas, 41,5 mil pretas e, por fim, 7,7 mil amarelas.

Os paranaenses que não informaram a cor/raça representa 91,54% (Foto: Divulgação/TSE)

Eleitorado em Curitiba

Na capital do Estado, 1,4 milhões de pessoas estão aptas a votar. Dessas, 1,3 milhões tem cadastro de biometria, o que representa 94,02%. Com isso, 5,98% estão aptas mas não têm biometria, um total de 85,1 mil.