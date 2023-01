Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem, de 26 anos, morreu na manhã deste domingo (1°) na BR-277, em Fernandes Pinheiro, no Sudeste do Paraná. Ela pilotava uma moto que bateu contra um carro no km 227.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro que apontou positivo quanto ao uso de bebida alcoólica. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil.

O corpo da jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.