E essa fofura chamada Joy levou o 1º lugar no pódio na competição internacional de ‘Melhor Cão do Mundo’. A cadela da raça shih-tzu foi a grande vencedora do World Dog Show Brasil 2022, em São Paulo.

Com os pelos perfeitamente longos e penteados, Joy foi escolhida como a campeã da Best In Show, categoria que premia os animais que mais se aproximam do padrão de sua raça.

Gente, é muita perfeição! “A shih-tzu se mostrou muito bem, é linda, tem uma cabeça excepcional, movimentação perfeita, um condicionamento fantástico. Por isso, na minha opinião, foi a que mais merecia essa vitória”, disse Fábio Amorim, juiz que entregou o prêmio à cadela Joy.

A competição internacional

O World Dog Show é considerado um dos maiores eventos de premiações caninos do mundo.

Neste ano reuniu mais de 4 mil cachorros de 55 países, além de juízes dos cinco continentes.

A conferência, além de contar com a categoria Best In Show, também contou com competições de adestramento e estética animal. E também tem o junior handling, cujo tutores dos cães são crianças ou adolescentes.

O tutor da campeã

O dono dessa lindeza é o Charly Andrade. Ele é especialista na criação dessa raça. E sua alegria não ficou só nessa premiação, não. Ele também foi campeão de outras categorias do evento.

“Sentir a vibração da plateia foi emocionante e não pude me conter, as lágrimas caíram antes mesmo de receber a premiação de melhor cão do mundo”, agradeceu.

