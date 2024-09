Um jovem de 26 anos sofreu uma parada cardíaca e morreu após se engasgar com comida no bairro Esportes, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, na última quarta-feira (18).

A vítima foi identificada como Adelasio M. P. J. Ele estava jantando quando começou a se afogar. Familiares flagraram o jovem passando mal e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi até o local.

De acordo com o portal ND Mais, Adelasio foi levada às pressas para um hospital do município e depois transferido para a cidade de Maravilha. No mesmo dia, o jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Durante a madrugada da última quinta-feira (19), o falecimento de Adelasio foi confirmado. O velório aconteceu no Cemitério Municipal de Xanxerê.