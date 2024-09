Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias Civil (PCPR) e Militar (PMPR) do Paraná levou duas pessoas à prisão na manhã desta quinta-feira (19), em Cascavel (PR).

Uma delas é suspeita de fazer parte de uma quadrilha que pratica assaltos a compristas no trecho da BR-369 entre Cascavel e Campo Mourão, na modalidade “piratas do asfalto”.

Levantamentos dos setores de inteligência das polícias e troca de informações levou à identificação do membro da quadrilha que estava com mandado de prisão expedido, cumprido nesta manhã, no Bairro Interlagos. O outro preso estava com o suspeito no momento da ação policial e portava drogas para comercialização, sendo preso por tráfico de droga.

Um dos crimes praticado pela quadrilha foi o roubo de um comprista ocorrido em 23 de agosto, na BR-369, em Juranda (PR), quando ele foi parado pelo grupo que age como “piratas do asfalto” – geralmente, um veículo freia bruscamente na frente do carro da vítima, obrigando-a a parar, enquanto outros criminosos se aproximam em outro carro, efetuando disparos e roubando as mercadorias.

Outro integrante dessa quadrilha já havia sido preso em agosto e as investigações prosseguem a fim de identificar os demais membros.

Com informações da BDCom PRF de Fronteira