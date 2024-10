Dois jovens que estavam desaparecidos desde sexta-feira (25), foram encontrados mortos neste domingo (27), em um carro submerso na cidade de São João do Triunfo, na região sudeste do Paraná. O veículo foi localizado em um rio, na região do Coxilhão das Ameixeiras, e assim que o Corpo de Bombeiros acessou o automóvel encontrou as vítimas de 14 e 20 anos.

Os garotos tinham saído para jogar bola na sexta-feira (25), na Vila Palmira, e desde então não tinham mais sido vistos. Na noite deste sábado (26), o Corpo de Bombeiros recebeu a denúncia de um veículo submerso em um rio.

Devido aos riscos de uma operação de mergulho no período noturno, os militares realizaram o resgate na manhã deste domingo (27), por volta das 5h. Assim que acessaram o carro, encontraram os dois corpos.

Os rapazes que morreram foram identificados como Almir Renan Rosa de Lima e Edivaldo Warchaki, de 14 e 20 anos, respectivamente.