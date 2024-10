A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com a Secretaria de Educação, celebrou no último dia 22 de outubro o encerramento da 4ª edição do Concurso “Combater a Dengue é um Dever de Todos”, com a presença do secretário de Marcelo Nascimento e das representantes da Educação Angélica e Maria Fernanda. A iniciativa reuniu todas as turmas dos primeiros aos quintos anos da rede municipal de ensino, atingindo mais de 2.500 alunos em uma campanha educativa no combate à dengue.

Segundo a Secretaria de Saúde, o concurso, que teve 100% de adesão, promoveu atividades em três modalidades: desenho, remoção de criadouros e redação. Cada categoria incentivou os alunos a desenvolverem conhecimentos e práticas para o enfrentamento da dengue, reforçando a importância de agir desde cedo para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti.

Os alunos vencedores foram premiados com kits pedagógicos e celulares – premiação conforme a categoria – valorizando seus esforços e criatividade, e contaram com a presença dos professores e diretores de cada escola.

O prefeito Marcelo Palhaes parabeniza a todos os que participaram e enaltece que ações como essa são essenciais para a conscientização desde os primeiros anos de idade, garantindo que as futuras gerações entendam o papel de cada um na luta contra a dengue. Afinal, a prevenção é um compromisso de toda a comunidade, e o projeto vem com um papel transformador da educação em saúde pública, mostrando que, juntos, é possível manter a cidade longe da dengue.