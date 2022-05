Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de idade não informada, foi presa na sexta-feira (6) em Capanema, no Sudoeste do Paraná, suspeita de usar cocaína e amamentar o filho de apenas 32 dias de vida. O caso chegou à Polícia Civil após a criança ser levada ao atendimento médico de urgência no posto de saúde.

De acordo com a polícia, a equipe médica informou que a criança chegou à unidade de saúde desmaiada e foi necessário atendimento emergencial para que recuperasse a consciência. Os médicos verificaram ainda grande quantidade de assaduras e má higienização na criança.

Os atendentes informaram, ainda, que a mãe disse que teria feito uso abusivo de cocaína e, na sequência, amamentado seu filho, o qual começou a passar mal logo em seguida.

