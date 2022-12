O que era para ser um passeio alegre em família terminou de forma trágica, na tarde desta quarta-feira (28), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma mãe viu os dois filhos morrerem em um acidente de moto na BR-116, próximo ao Posto Cupim.

A batida aconteceu na altura do km 65. Uelinton de Oliveira da Cruz, de 21 anos, e Alan Oliveira dos Santos, de 16 anos, estavam em uma moto, que foi atingida por um Chevrolet Prisma.

Segundo o policial rodoviário federal Fernando, os três veículos seguiam na pista sentido Curitiba, quando o carro colidiu contra um caminhão e depois acertou a motocicleta.

Houve uma chuva muito forte logo após a hora do almoço e contribuiu para essa ocorrência. Os três veículos vinham sentido Curitiba, próximo do km 65, onde tem uma curva. O motorista de um Prisma preto perdeu o controle do carro, bateu em uma carreta e atingiu a motocicleta com dois ocupantes”, detalhou à Banda B.