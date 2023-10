Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem paraguaio de 26 anos transportando mais de meia tonelada de drogas no caminhão baú que ele dirigia. A prisão e apreensão ocorreram na tarde deste domingo em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, a poucos quilômetros do destino final do viajante.

A apreensão ocorreu numa abordagem de rotina da PRF na BR-277. O homem informou que o veículo estava vazio e que ele buscaria eletrodomésticos em Curitiba. Ao solicitar a abertura do baú, os policiais já avistaram as drogas no fundo do compartimento de carga.

Foram apreendidos 570,9 quilos de maconha, 48,8 quilos de crack e 30,8 quilos de cocaína. O homem acabou confessando que carregou a droga em Foz do Iguaçu e levaria até Balsa Nova. Ele foi levado preso até a delegacia de Ponta Grossa.